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  • 17.02.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 07:44

Trump'tan mesajı! 24 saat içinde paylaşacağını yazmıştı

ABD Başkanı merakla beklenen mesajını paylaştı. Trump 24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

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