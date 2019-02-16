Donald Trump mesajında Suriye'de 800 DEAŞ'lıyı yakalayıp hapse attıklarını söyleyerek DEAŞ ile mücadelede Avrupa ülkelerinden daha fazla destek istedi.
Ayrıntılar gelecek...
Donald Trump mesajında Suriye'de 800 DEAŞ'lıyı yakalayıp hapse attıklarını söyleyerek DEAŞ ile mücadelede Avrupa ülkelerinden daha fazla destek istedi.
Ayrıntılar gelecek...
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