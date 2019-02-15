Rus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı

Dün Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye, Rusya ve İran katıldı. Bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajların verildiği toplantıda Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da damga vurdu. İşte ajanslara son dakika olarak geçen zirvenin ardından Rus medyasında çıkan o kritik haberler:
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