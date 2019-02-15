Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.02.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:07

Rus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, dördüncüsü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 'Suriye' konulu Üçlü Zirve Toplantısı Rus basınına böyle yansıdı...

Rus basınından Soçi zirvesi yorumu

Dün Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye, Rusya ve İran katıldı. Bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajların verildiği toplantıda Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da damga vurdu. İşte ajanslara son dakika olarak geçen zirvenin ardından Rus medyasında çıkan o kritik haberler:

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar