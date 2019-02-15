Soçi'de tarihi zirve

Dünyanın gözü dün Soçi'deydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, dün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşti. Liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapan Erdoğan, "PYD/YPG Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz" mesajını verdi.
Liderler arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerin ardından üçlü zirveye geçildi. 70 dakika süren zirvenin ardından 3 lider basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Görüşmede ABD'nin çekilme kararını da değerlendirdik. Çekilme YPG ve DEAŞ'ın istismar etmeyeceği şekilde yürütülmesi şarttır.
DEREDE BOĞULAMAYIZ:
Güvenli bölge terör örgütlerinin büyüyeceği bir alan olarak taahhüt edilmemelidir. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bunun yanında 1998'deki Adana Mutabakatı çerçevesinde geleceğimizi buna göre yorumladığımızı ifade etmek istiyorum. 3 garantör ülke olarak siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Derdimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. İdlib de terör örgütlerine oyun sahası olarak bırakılmamalıdır.
PUTİN: TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM
Zirvenin ardından konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin de terörle ortak mücadele vurgusu yaptı: Türkiye'nin sınır güvenliğini anlayışla karşılıyoruz. Eninde sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Terör tehdidi ortadan kalktıkça Suriye toprak bütünlüğüne kavuşmalıdır. Bu hem İdlib için hem de Fırat'ın doğusu için geçerlidir. Eğer ABD askerlerini çekecekse bu olumlu bir adım olacaktır. Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına katlı sağlayacaktır. Bunun eninde sonunda gerçekleştirileceğini umuyoruz. Terörle mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Teröristler nerede olursa olsun mücadele etmeliyiz. 3 ülke Astana formatında işbirliğini pekiştirmeye niyetlidir.
RUHANİ: İYİMSER DEĞİLİM
İran Cumhurbaşkanı Ruhanı ise İdlib'in Suriye'nin bir parçası olduğunu ve teröristlerin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi. Amerika'nın çekilmesi konusunda iyimser olmadıklarını da söyleyen Ruhani, Amerika'nın son 20 yılda bölgede her zaman bozucu bir rol oynadığına dikkat çekti. Ruhani, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenliğine önem vermemiz lazım. İster İdlib, ister Fırat'ın doğusu Suriye'nin tamamı Suriye milletine aittir" dedi.
Hasan AY
Liderler arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerin ardından üçlü zirveye geçildi. 70 dakika süren zirvenin ardından 3 lider basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Görüşmede ABD'nin çekilme kararını da değerlendirdik. Çekilme YPG ve DEAŞ'ın istismar etmeyeceği şekilde yürütülmesi şarttır.
DEREDE BOĞULAMAYIZ:
Güvenli bölge terör örgütlerinin büyüyeceği bir alan olarak taahhüt edilmemelidir. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bunun yanında 1998'deki Adana Mutabakatı çerçevesinde geleceğimizi buna göre yorumladığımızı ifade etmek istiyorum. 3 garantör ülke olarak siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Derdimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. İdlib de terör örgütlerine oyun sahası olarak bırakılmamalıdır.
PUTİN: TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM
Zirvenin ardından konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin de terörle ortak mücadele vurgusu yaptı: Türkiye'nin sınır güvenliğini anlayışla karşılıyoruz. Eninde sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Terör tehdidi ortadan kalktıkça Suriye toprak bütünlüğüne kavuşmalıdır. Bu hem İdlib için hem de Fırat'ın doğusu için geçerlidir. Eğer ABD askerlerini çekecekse bu olumlu bir adım olacaktır. Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına katlı sağlayacaktır. Bunun eninde sonunda gerçekleştirileceğini umuyoruz. Terörle mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Teröristler nerede olursa olsun mücadele etmeliyiz. 3 ülke Astana formatında işbirliğini pekiştirmeye niyetlidir.
RUHANİ: İYİMSER DEĞİLİM
İran Cumhurbaşkanı Ruhanı ise İdlib'in Suriye'nin bir parçası olduğunu ve teröristlerin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi. Amerika'nın çekilmesi konusunda iyimser olmadıklarını da söyleyen Ruhani, Amerika'nın son 20 yılda bölgede her zaman bozucu bir rol oynadığına dikkat çekti. Ruhani, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenliğine önem vermemiz lazım. İster İdlib, ister Fırat'ın doğusu Suriye'nin tamamı Suriye milletine aittir" dedi.
Hasan AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.