Son dakika: Theresa May parlamentodan güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May muhalefetin hükümeti düşürme girişimine karşın parlamentodan güvenoyu almayı başardı.
May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndan güvenoyu aldı.
Oylamada 325 milletvekili güvenoyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.
İşçi Partisi May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.
May'in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı "B planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.
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