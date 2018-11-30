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  • 30.11.2018 11:35
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 11:53

’den terör örgütü ’ye askeri sevkiyat

, 150 tırlık , tank, mühimmat ve akaryakıt tankerlerini terör örgütü 'nın bulunduğu 'e gönderildi.

İç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeye kalkan , yıllardır terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulundu. Son olarak dün akşam saatlerinde yeni bir sevkiyat gerçekleşti.

Mardin'in ilçesi karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Kamışlı kentinden 150 TIR ABD'den YPG'ye gönderilirken görüntülendi.

150 TIR'LIK MÜHİMMAT, ZIRHLI ARAÇ, TANK...

ABD'nin gönderdiği 150 TIR'lık , tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri 'e gönderildi.

üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG'ye teslim edildiği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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