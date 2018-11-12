Amerikan birlikleri ve çoğunluğunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Menbiç Askeri Konseyi, ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutladı.
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Amerikan birlikleri ve çoğunluğunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Menbiç Askeri Konseyi, ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutladı.
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