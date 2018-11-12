Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.11.2018 09:48
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:13

ordusu, ile aynı masada

Amerikan birlikleri ve çoğunluğunu ’nın kolu ’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) , 'nü birlikte kutladı.

Amerikan birlikleri ve çoğunluğunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Menbiç Askeri Konseyi, ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriABD ordusu, PKK ile aynı masada
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar