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  • 13.11.2018 18:41
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 18:50

’li siyasetçilerden - itirafı

her ne kadar geçtiğimiz günlerde elebaşlarından bazı isimlerin başına ödül koysa da; sahada /PKK'ya desteğini sürdürüyor. ABD'nin bu kirli ilişkisi, gerek örgüte verilen mühimmat desteğiyle gerek ABD'li siyasetçilerin ve yetkililerin itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor...



ABD her ne kadar reddetse de terör örgütü PYD/PKK ile olan ilişkisi gün gibi ortada. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın sözde 3 liderinin başına ödül koyan ABD'nin sahadaki politikaları alınan bu kararın samimiyetsizliğini ortaya koyuyor.

Öyle ki ABD'nin Suriye politikasının temelinde hala terör örgütü PYD/PKK'yı desteklemek bulunuyor. 2014'ten beri örgüte 5 binden fazla TIR dolusu silah sağlayan ABD, aynı zamanda sahadaki militanları da eğitiyor.

Sadece Teksas'taki transfer merkezinden Suriye'ye gönderilen terörist sayısı 2 binin üzerinde.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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