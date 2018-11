Perşembe günü Türk askerleri ile birlikte devriye atan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı askeri kuvvetlerin Cumartesi günü ise Suriye'nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye attığı görüntülendi.

ABD BAYRAKLI ARAÇLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA DEVRİYE!

Cumartesi günü öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen ABD'li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçları ile PKK/YPG'li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye görevi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri üssünün de bulunduğu Münbiç sınırında bulunan All Humran köyüne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler ise an be an izledi. İHA tarafından çekilen görüntülerin ardından ABD askerlerinin PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mevzilere girdiği bildirildi.