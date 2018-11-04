  • Güncel
  • 04.11.2018 10:40
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 10:53

askerleri 'te /'lı teröristlerle yakalandı

'te skandal bir görüntü kameralara yansıdı. Şehrin bölgesinde askerleri /'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye gerçekleştirirken yakalandı.

Perşembe günü Türk askerleri ile birlikte devriye atan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı askeri kuvvetlerin Cumartesi günü ise 'nin şehrindeki bölgesinde /'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye attığı görüntülendi.

ABD BAYRAKLI ARAÇLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA DEVRİYE!
Cumartesi günü öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen 'li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçları ile PKK/YPG'li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye görevi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri üssünün de bulunduğu Münbiç sınırında bulunan All Humran köyüne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler ise an be an izledi. İHA tarafından çekilen görüntülerin ardından ABD askerlerinin PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mevzilere girdiği bildirildi.

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