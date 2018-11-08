Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser'in geçtiğimiz hafta gözaltında işkence görüp öldürüldüğü iddia edildi.

HAPİSHANEDE İŞKENCE GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ

İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Aziz Al-Jasser'den bir süredir haber alınamadığını ve gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Henüz doğrulanamayan bilgilere göre Suudi gazeteci Aziz Al-Jasser hapishanede işkence gördü ve öldürüldü.

MART AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Suudi gazeteci Aziz Al-Jasser'in Twitter'da, Suudi yetkililerin ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden @calouche_ar hesabını yönettiği ortaya çıkarılmış ve geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınmıştı.