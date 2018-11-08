  • Dünya
  • 08.11.2018 10:05
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 10:13

'ın bir gazeteciyi daha öldürdüğü öne sürüldü

'ın cinayetinden haftalar sonra bir başka Suudi gazeteciyi daha öldürdüğü öne sürüldü.

Muhalif Suudi gazeteci kayıp

Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser'in geçtiğimiz hafta gözaltında işkence görüp öldürüldüğü iddia edildi.

HAPİSHANEDE İŞKENCE GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ

İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Aziz Al-Jasser'den bir süredir haber alınamadığını ve gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Henüz doğrulanamayan bilgilere göre hapishanede işkence gördü ve öldürüldü.

MART AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Suudi gazeteci Aziz Al-Jasser'in Twitter'da, Suudi yetkililerin ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden @calouche_ar hesabını yönettiği ortaya çıkarılmış ve geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınmıştı.

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