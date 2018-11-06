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  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:46
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'nın oğulları ilk kez konuştu: Umarım çok acı çekmemiştir

’nın oğulları ilk kez konuştu: Ona her ne yapıldıysa umarım çok acı çekmemiştir ya da hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür

Umarım çok acı çekmemiştir

Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci 'nın oğulları, Salah ve Abdullah, babalarının öldüğünün açıklanmasından sonra ilk kez CNN'e konuştu. Kaşıkçı'yı "çok cesaretli, cömert ve çok cesur bir adam" olarak yad eden iki kardeş, "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz" diye konuştu. Salah Kaşıkçı, "Şu anda tek istediğimiz, babamızı Medine'deki El Baki Kabristanı'na ailesinin diğer üyelerinin yanına defnedebilmek" dedi.



KRALA İNANIYORUM
"İnsanlar bizde cevapların olduğuna inanıyor, ne yazık ki yok" ifadelerini kullanan Salah, "Kral bu işe karışan herkesin adalete teslim edileceğini söylüyor. Buna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Abdullah Kaşıkçı ise cinayetten önce 'ye gelip babası ve nişanlısı Hatice Cengiz ile vakit geçirdiğini söyleyerek "Babam mutluydu. İstanbul'da iyi vakit geçirdik. Onun son zamanlarını gördüğüm için mutluyum" diye konuştu. Abdullah, ya da hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür" dedi.



BABAM MUHALİF DEĞİLDİ
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah (solda) babasının Suudi Arabistan'daki reformları desteklediği ve muhalif olmadığını söyledi.

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