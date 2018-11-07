  • Dünya
  • 07.11.2018 16:45
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 16:45

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı için 'kan parası' ödeyecek

Al Jazeera, Riyad yönetiminin Kaşıkçı ailesine kan parası veya tazminat verebileceğini bildiriyor. Ülkenin kritik kenti El Kasım'a giden Kral Selman ise, parasızlıktan hapse giren mahkumlara af getirdi. Kral, 267 bin dolara kadar olan borçları ödemeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı için kan parası ödeyecek

Al Jazeera, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren Suudi Arabistan'ın aileye kan parası veya tazminat ödeyebileceğini duyurdu.

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