Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı için 'kan parası' ödeyecek

Al Jazeera, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren Suudi Arabistan'ın aileye kan parası veya tazminat ödeyebileceğini duyurdu.
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Al Jazeera, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren Suudi Arabistan'ın aileye kan parası veya tazminat ödeyebileceğini duyurdu.
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