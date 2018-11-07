Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı için 'kan parası' ödeyecek Al Jazeera, Riyad yönetiminin Kaşıkçı ailesine kan parası veya tazminat verebileceğini bildiriyor. Ülkenin kritik kenti El Kasım'a giden Kral Selman ise, parasızlıktan hapse giren mahkumlara af getirdi. Kral, 267 bin dolara kadar olan borçları ödemeye hazırlanıyor.

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