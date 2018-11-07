Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'in yaz aylarında kurulan 'Kaplan Takımı' adlı ekip tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:17:48 Güncelleme: 21:19:09
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
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Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'in yaz aylarında kurulan 'Kaplan Takımı' adlı ekip tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
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Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
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Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
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Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.

Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
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Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

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