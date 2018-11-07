Cemal Kaşıkçıyı Kaplan Takımı öldürdü iddiası

Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'in yaz aylarında kurulan 'Kaplan Takımı' adlı ekip tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:17:48
Güncelleme: 21:19:09
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'in yaz aylarında kurulan 'Kaplan Takımı' adlı ekip tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi.
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.
Cemal Kaşıkçı'yı 'Kaplan Takımı' öldürdü iddiası
Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.