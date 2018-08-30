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Trump yönetimiyle ilgili skandal iddia: İspanyol kökenli vatandaşların pasaportlarını iptal etti

'nin, sınırında yaşayan İspanyol kökenli vatandaşlarının pasaportlarını, doğum belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ileri sürüldü.

ABDde skandal iddia! Trump yönetimi...

'de yayın yapan gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını iptal etmeye başladı.

, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinin değiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi ve hukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

BUSH VE OBAMA DÖNEMİNDE KALDIRILMIŞTI

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun, Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. ve yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin sayısı azalmıştı.

"CİDDİ MİKTARDA ARTIŞ GÖRÜYORUZ"

Öte yandan, yönetiminde pasaport redlerinin önemli miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 19:34
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