Rusya soruşturmasında iyice köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump'ın korktuğu başına geliyor. Seçimlerdeki Rus parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller'in Başkan Trump'ı doğrudan sorgulamak istediğini CNN International dünyaya 'son dakika' haberi olarak duyurdu.

ABD liderinin avukatları, daha önce Başkan Trump'ın söz konusu sorulara yazılı yanıt verebileceğini ilan etmişti. Avukatlar, ayrıca soruşturmanın seçim dönemini kapsamasını istiyor.

ABD'yi sarsan gelişmeler, Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan Rusya soruşturmasını bitirmesini istedikten saatler sonra yaşandı.

Twitter'dan mesaj yayınlayan Trump, Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı hedef alarak "Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın bu hileli cadı avına hemen şimdi, ülkemizi daha fazla lekelemeden son vermesi gerekiyor" demişti.

Ancak Sessions geçen yıl Mueller'in soruşturmasından ismini çekmişti. Bakan yerine soruşturmayı idare görevini Yardımcısı Rod Rosenstein yürütüyor.

Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Donald Trump, yargılanan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ile arasına da mesafe koymaya çalışıyor. Trump, Manafort için, "Benim çok çok kısa bir süre çalıştı" diye konuştu.

Daha önce Rusya ile Trump ekibinin ilişkilerini itiraf eden Manafort, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından hakim karşısında.