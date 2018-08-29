Yol Durumu
  1. Cate Blanchett'ten Arakanlı Müslümanlar için dikkat çeken konuşma!

'ın şoke eden ses kaydı! Tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald , Pazartesi akşamı 'da yemekte bir araya geldiği evanjelist liderlere, 6 Kasım'da yapılacak ara lerde Cumhuriyetçiler'in Kongre'de kontrolü kaybetmesi durumunda ülkede şiddet dalgasının başlayabileceğini söyledi. gazetesi, Trump'ın Hristiyan din adamlarına verdiği yemekteki konuşmaların ses kaydını yayımladı.

Trumpın şoke eden ses kaydı! Tehditler savurdu

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; gazetesi, Hristiyan din adamlarına verilen yemekteki konuşmaların ses kaydını yayımladı.

Kayıtta , rahiplerden vaazlarında cemaatlerini Kasım'da oy kullanmaya ikna etmesini isteyerek "Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir uzaktasınız" diyor ve Kongre'deki Demokratlar'ı kastederek "Kongre'yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler" diyor.

"ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ TERSİNE ÇEVİRECEKLER"

Ses kaydında Trump şöyle devam ediyor:

"Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu süratle ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa'ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar."

New York Times, Trump'ın bu son sözleriyle tam olarak kimden bahsettiğinin açık olmadığına dikkat çekti. Gazeteye göre Sözcüsü, Trump'ın Kongre'deki Demokratlar'ı mı kastettiği sorusuna yanıt vermedi.

Sözcü, Trump'ın Demokratlar'la faşizm karşıtı protestocular arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunda da yorum yapmadı.

"TRUMP, SİLAH LOBİSİ GRUBUNUN DİLİNİ KULLANIYOR"

'de yayımlanan Guardian gazetesi ise, Trump'ın sözlerinin sağcı silah lobisi grubu Amerikan Tüfek Birliği'nin (NRA) dilini yansıttığını öne sürdü.

NRA geçen yıl sokak protestoları görüntülerine yer verdiği bir televizyon reklamında Trump karşıtlarını, "yasalara uyan Amerikalara zorbalık yapan ve terör estiren şiddet dolu çeteler" olarak tanımlamıştı.

Bazı gruplar, ülkede büyük tartışma yaratan bu videoyla "Neredeyse topyekun bir iç savaş çağrısı" yapıldığını söylemişlerdi.

Son iki yıl içinde giderek güçlenen neo-Naziler ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar, ülke genelinde yürüyüşler düzenliyor. Antifa hareketi de karşı gösteriler yapıyor.

Etiketler: , , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 13:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar