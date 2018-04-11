ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız"

Rusya- ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı sarsan açıklamalarının ardından ilk kez konuştu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu söylerken, sağduyunun galip gelmesinin umut ettiğini aktardı.





"YASAL HÜKÜMETLERE DEĞİL TERÖRİSTLERE DOĞRU UÇMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı.

Zaharova Facebook'tan, "Akıllı füzeler kendi topraklarında terörizm ile mücadele eden yasal yönetimlere değil, uluslararası teröristlere doğru uçmalı. Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uyarıyor. Bölgeye atılacak füzeler kimyasal silah kullanıldığına dair tüm kanıtları yok edebileceğini söylüyor. Belki de plan zaten kimyasal provokasyonun izlerini silmek. Böylece müfettişler yerde artık hiçbir şey bulamayacak" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN TRUMP'IN İKİNCİ TWEET'İNE DE YANIT GELDİ

Zaharova, Trump'ın silah yarışına sona erdirmeye yönelik çağrısını açıkladığı ikinci tweete yönelik ise "İyi fikir, buna ABD'nin kimyasal silahlarıyla başlayabiliriz" açıklamasıyla yanıt verdi.

Zaharova açıklamasında Suriye'ye yönelik olası bir füze saldırısının, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini doğrulayan kanıtları ortadan kaldırma girişimi olabileceğini de ima etti. Rus sözcü "Sahiden, bu arada OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) denetçilerini, bu akıllı füzelerin karada kimyasal silah kullanıldığını gösterecek kanıtların her birini yok edeceği konusunda önceden uyaran oldu mu? Ya da yapılmak istenen şey, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızlıca ortadan kaldırıp uluslararası denetçilere kanıt olarak bulabilecekleri bir şey bırakmamak mı?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'yalan ve uydurma'ları Suriye'yi hedef almak için kullandığını iddia etti. Bakanlık, ABD'nin tavrını 'düşüncesiz' olarak nitelerken, Trump'ın açıklaması nedeniyle 'şaşkınlık' yaşanmadığını ifade etti.

Kremlin, yaptığı açıklamada Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırıya yönelik 'tarafsız bir soruşturma' yürütülmesini talep etti.

Rusya Başbakanı Medvedev bir açıklama yaparak "Rusya ABD'den satın aldığı ürünlere bakılmalı, bu ürünleri Rus şirketlerde üretmeli" diye konuştu.



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Trump Twitter'dan Rusya'ya yönelik bu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya, Suriye'ye ateşelenen bütün füzeleri düşüreceği sözünü verdi! Hazır ol Rusya, çünkü onlar geliyor, güzel ve yeni ve 'akıllı'! Gazla öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalısınız."

Trump bu açıklamasından 40 dakika sonra tansiyonu düşüren bir tweet atmıştı:

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun."

KREMLİN: TWİTTER DİPLOMASİSİNİN BİR PARÇASI OLMAYIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yazdığı "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" mesajıyla ilgili olarak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Twitter diplomasisinin bir parçası olmayız. Daha ciddi bir yaklaşımdan yanayız. Kırılgan duruma daha da zarar verilmemeli" denildi.

İRAN, SURİYE'NİN YANINDA YER ALACAĞINI AÇIKLADI

İran'nın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi hakkında konuştu.

Velayeti: Yabancı ülkelerin saldırganlığına karşı İran Suriye'nin yanında yer alacak.



ASKERİ SEÇENEK SUNMAYA HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

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