Trump: Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAZIR OL RUSYA, ÇÜNKÜ FÜZELER GELECEK"

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler gelecek, güzel, yeni ve 'akıllı!' olacaklar. Kendi halkını katledip bundan zevk alan gazla öldüren hayvan ile ortak olmamalıydın" dedi

YORUM YAPMAMIŞTI

Bugün günün ilk saatlerinde Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi, Suriye'ye yapılacak bir Amerikan saldırısında Rusya'nın ABD füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı yerleri vuracağını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus Büyükelçisi'nin bu sözüyle ilgili yorum yapmamıştı.

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