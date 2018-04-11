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Yol Durumu
  1. Trump: Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor!

'dan açıklaması!

ABD-Rusya arasında sosyal medya üzerinden yürüyen gerilimle ilgili bir açıklama da 'dan geldi. Yapılan açıklamada, ''ın tweetlerini biz değil, 'a sorun.' denildi

Pentagondan Trump açıklaması!
Ayrıntılar geliyor...
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 15:57
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