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'a milyonlarca dolarlık ceza

, ülkedeki yolsuzluk soruşturmasına destek olmayan ’u 33,4 milyon dolar para cezasına çarptırdı

Facebooka milyonlarca dolarlık ceza

lı hakim, federal savcılar tarafından yolsuzluk davasında talep edilen verileri sağlamadığı gerekçesiyle 'un 111,7 milyon reali (33,4 milyon dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

Facebook, 2016 yılında Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki sağlık sistemi üzerinden yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturulan kişilerin WhatsApp mesajlarına erişim sağlamadığı gerekçesiyle ceza aldı.

Facebook para cezasının yersiz olduğunu ve itirazda bulunulacağını açıkladı: "Facebook kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Bu olayda ise geçerli yasanın gerektirdi verileri gerekli mercilerle paylaştık. Bu cezanın temelsiz olduğunu düşünüyor ve tüm kanuni seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Brezilya federal polisi tarafından 2016 yılında başlatılan "Kötü Yollar Operasyonu" (Operacao Maus Caminhos), kamu fonlarından onlarca milyon realin çeşitli kişilerce zimmetlerine geçirildiğini ortaya çıkarmıştı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 14:17
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