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'u bırakmak stresi azaltıyor (Bilimsel araştırma)

Son dönemde veri skandalı ile gündemden düşmeyen , ilginç bir bilimsel araştırmaya konu oldu. Bir araştırmaya göre, Facebook'u bırakmak kullanıcıların daha az stresli olmasına yol açıyor.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar...
Akıllı cihazlar ile hayatımızda daha çok yer almaya başlayan ile ilgili bilim insanları yeni bir çalışmaya imza attı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 18:56
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