Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar...
Akıllı cihazlar ile hayatımızda daha çok yer almaya başlayan sosyal medya ile ilgili bilim insanları yeni bir çalışmaya imza attı.
Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor (Bilimsel araştırma)
Son dönemde veri skandalı ile gündemden düşmeyen Facebook, ilginç bir bilimsel araştırmaya konu oldu. Bir araştırmaya göre, Facebook'u bırakmak kullanıcıların daha az stresli olmasına yol açıyor.
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar...
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