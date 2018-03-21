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'den 'a para cezası

, kullanıcılarının erişimini sınırlandırdığı için para cezasına çarptırıldı.

Facebooka bir şok da o ülkeden!

'de sosyal medya sitesi 'a, kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırması nedeniyle yaklaşık 370 bin dolar para cezası verildi.

Güney Kore İletişim Komisyonundan yapılan açıklamada, Facebook'a 2016'nın sonlarından 2017'e kadar olan dönemde kullanıcılarının siteye erişimini sınırlandırmaktan 370 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Facebook'un ikna edici nedenler göstermeden erişimi sınırlandıramayacağı belirtildi.

Facebook'tan cezaya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Kore İletişim Komisyonunun kararı nedeniyle hayal kırklığına uğradıklarına dikkat çekilerek, "Bütün kullanıcılarımız için en iyi performansı göstermek için çabalayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 20:01
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