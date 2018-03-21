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'a tepkiler çığ gibi büyüyor

50 milyon kullanıcının hesap bilgilerini usulsüz şekilde sattığı ortaya çıkan devi 'u protesto eden kullanıcılar "Facebook'u sil" kampanyası başlattı.

Facebooka tepkiler çığ gibi büyüyor

Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip platformu geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belge nedeniyle zor günler geçiriyor. Hafta sonu gazetesinde yayınlanan haberde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri 'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu büyük tepki toplamıştı. Facebook'un "sorumsuz" davranışına tepki gösteren bir grup sosyal medya kullanıcısı ise "Facebook'u sil" etiketi ile yeni bir kampanya başlattı.

PROFİLİNİZİN GİZLİ DAHİ OLSA ÖZEL BİLGİLERİNİZ TEHLİKEDE!
Facebook'un sattığı 50 milyon kullanıcının içinde sizin de profiliniz olabilir. Bununla birlikte Facebook profil ayarlarından hesabınızı gizli dahi yapsanız profilinizin satılma riski çok yüksek!

ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTUN!
Dolandırıcıların kurbanlarını seçmek için fink attığı Facebook'un skandalları saymakla bitmiyor. Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu şirkette pedofillerin oluşturduğu gruplara da müsaade ediliyor!

MİLYONLARCA DOLAR ZARAR ETTİ
Twitter ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen kampanyada sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un kurucusu 33 yaşındaki Mark Zuckerberg'e tepki göstererek diğer kullanıcıları da Facebook'u kapatma konusunda teşvik ediyor. Şimdiye kadar binlerce kullanıcı hesabını sildiğini duyururken, Facebook hisseleri 3 günde yüzde 5'den fazla düşerek Zuckerberg'in milyarlarca zarar etmesine neden oldu.

WHATSAPP'IN EŞ KURUCUSU UYARDI
Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından, 'ın eş kurucularından Brian Acton Twitter hesabından takipçilerine Facebook'u silme çağrısında bulundu.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 19:45
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