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Irkçı H&M’ye saldırdılar

Irkçı H&M’ye saldırdılar
İsveç merkezli giyim devi H&M, büyük bir skandala imza attı. Ünlü markanın çocuk kıyafeti ortalığı ayağa kaldırdı. Siyahi bir çocuk mankenin üzerindeki kazakta "Ormanın en havalı maymunu" yazınca ortalık karıştı. Dev firma ırkçılıkla suçlandı. Şirket tepkilerin ardından özür dilemek zorunda kaldı. Ancak bu özür tepkileri ortadan kaldıramadı. Güney Afrika'da bir grup aktivist, ırkçılık yapmakla suçladıkları firmayı protesto etmek için H&M mağazalarına saldırdı. Reyon ve askıdaki tüm ürünleri deviren grup, alışveriş merkezlerinin yönetimlerine H&M mağazalarını kapatma çağrısını yaptı. H&M'in Güney Afrika birimi, ürünü satıştan çektiklerini açıkladı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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