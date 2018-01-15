Irkçı H&M’ye saldırdılar

İsveç merkezli giyim devi H&M, büyük bir skandala imza attı. Ünlü markanın çocuk kıyafeti ortalığı ayağa kaldırdı. Siyahi bir çocuk mankenin üzerindeki kazakta "Ormanın en havalımaymunu" yazınca ortalık karıştı. Devfirma ırkçılıkla suçlandı. Şirkettepkilerin ardından özür dilemekzorunda kaldı. Ancak bu özür tepkileri ortadan kaldıramadı. Güney Afrika'da bir grup aktivist,ırkçılık yapmakla suçladıklarıfirmayı protesto etmek için H&Mmağazalarına saldırdı. Reyon ve askıdaki tüm ürünleri deviren grup, alışveriş merkezlerinin yönetimlerine H&M mağazalarını kapatma çağrısını yaptı. H&M'in Güney Afrika birimi, ürünüsatıştan çektiklerini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.