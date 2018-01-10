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Irkçı H&M

H&M’in internet sitesinde yer alan bir fotoğrafta siyahi bir çocuğa giydirilen “Coolest Monkey In The Jungle” (“Ormandaki En Havalı Maymun”) yazılı sweatshirt sosyal medyada tepki çekti

Irkçı H&M
Daha önce de birçok skandala imza atan tekstil markası H&M, ırkçılıkta zirveye çıktı. İnternet sitesinde yer alan bir fotoğrafta siyahi bir çocuğa giydirilen "Coolest Monkey In The Jungle" ("Ormandaki En Havalı Maymun") yazılı sweatshirt sosyal medyada sert tepki çekti. Binlerce kişi H&M'den konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi. Markadan beklenen özür açıklaması geldi. Açıklamada görselin internetten kaldırıldığı ve ürünün "ABD'de satışa sunulmayacağı" söylendi. Şirket "farklılıktan ve herkesin dahil edilmesinden yana olduğunu" öne sürerek, benzer bir şeyin tekrarlanmaması için çalışılacağını belirtti. Ancak siyahlara hakaret eden ürünün nasıl onaylandığına dair açıklama yapılmadı. Şirketin birçok ülkedeki mağazalarında da protesto vardı.
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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