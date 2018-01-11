Yanlış model

İSVEÇLİ giyim firması H&M, ırkçılıkta sınır tanımadı. Siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazan sweatshirtü internette satışa çıkardı. Ancak tepkiler üzerine geri adım attı. Olayın tesadüfen yaşandığını açıkladı. Ünlü basketbolcu LeBron James, "H&M hepimizi yanlış anladın" açıklamasını yaptı. H&M reklamlarında yer alan ünlü modellere ise tepki yağdı. Onlar arasında Luna Bijl adlı manken de vardı. Sosyal medya kullanıcıları 2017'deki H&M koleksiyonunu tanıtan Bijl'e "Sende özür dile"dedi.
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Allah,tan korkmaz,esfele safiliynler.zavallılar.
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