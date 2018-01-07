İdlib merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.
Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.
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