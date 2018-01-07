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'de 4 ayrı : 30 ölü

Suriye'nin kentinde meydana gelen 4 ayrı da ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 70'in üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.

İdlibde 4 ayrı patlama: 30 ölü

merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 22:37
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