Beş belası!

Sürgündeki muhalifler Mesud-Meryem Recavi çiftinin yönettiği militanlar, şehirleri yakıp yıktı. Gösterilerin gerçek amacını ise Trump açıkladı: İran'da değişim zamanı!
İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de perşembe günü hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler, kısa sürede diğer şehirlere yayıldı. Bir anda sokaklarda rejim muhalifi göstericilerin 'Diktatöre Ölüm' sloganları duyulmaya başlandı. 13 ayrı şehirde çıkan çatışmalarda insanlar hayatlarını kaybetmeye başlarken İran hükümeti "CIA ajanları göstericileri öldürüyor, suçu üzerimize atıyor" açıklaması yapmıştı. Yaptığı ılımlı değişimlerle bilinen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise önceki gece "İnsanların tepkilerini sokaklarda barışçıl şekilde göstermelerini destekliyoruz. Ancak şiddetten kaçınılmalı" sözleri de eylemlerin hızını düşürmedi. İran devlet televizyonu 17 kişinin öldüğünü duyurdu. 1 polisin de öldürülmesiyle sayı 18'e çıktı. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ise "Karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı eylemciler püskürtüldü" dendi.
BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR
Aynı dakikalarda Beyaz Saray ve Pentagon'dan art arda "Göstericilerin haklarını savunuyoruz" açıklamaları geldi. Günün en can alıcı sözlerini ise ABD Başkanı Donald Trump söyledi. Trump attığı tweet'te, "Obama yönetiminin İran'la imzaladığı iğrenç anlaşmaya rağmen İran her açıdan başarısız oluyor. Yüce İran halkı yıllardır baskı altında. Yemeğe ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarının yanı sıra İran'ın zenginliği de yağmalanıyor. Değişim zamanı geldi!" ifadelerini kullandı. Bu arada bir Kuveyt gazetesi dört ABD uydusunun İran üzerine kilitlenerek ülkenin neredeyse tüm sokaklarındaki gelişmeleri saniye saniye Pentagon'a ilettiğini belirtti.
İŞARET FİŞEĞİ MERYEM
İran'daki eylemlerin arkasında İran Milli Direniş Konseyi Meryem Recavi bulunuyor. 24 Aralık günü Noel ağacı ve Hz. Meryem ile Hz. İsa figürü önünde çekindiği fotoğrafı paylaşarak "İsa, sevgi ve umudun sözü, baskı ve aldatmacaya karşı isyanın mesajı, ışık ve özgürlüğün cümlesiydi" mesajını paylaştı. Bu mesajın, İran'daki olayların da başlangıç fişeği olduğu iddia edildi.
İSRAİL'İN KİRLİ PLANI
İsrail Başbakanı Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı. "İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim. İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.
POLİSE ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ
Najabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırganın uzun namlulu bir av tüfeğiyle ateş açtığını bildirdi.
RUSYA: KABUL EDİLEMEZ
İran'daki kanlı ayaklanmanın bir an önce bitirilmesini isteyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleleri reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
1 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP
2 CIA BAŞKANI MIKE POMPEO
CIA İRAN MASASI ŞEFİ MICHAEL D'ANDREA
4 İRAN DİRENİŞ KONSEYİ BAŞKANI MERYEM RECAVİ
5 TERÖR ÖRGÜTÜ HALKIN MÜCAHİTLERİ LİDERİ MESUT RECAVİ
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