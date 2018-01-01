İran'da ekonomik taleplerle başladığı iddia edilen ve hükümet karşıtı protestoların kısa sürede ülkenin birçok noktasına yayılması, üst akılın da devrede olduğunu kanıtladı. Sadece 12 saat içinde başkent Tahran başta olmak üzere kuzeyde Raşt, kuzeydoğuda Meşhed, batıda Kirmanşah, İsfahan, Hamadan ve Zencan'da halk sokaklara çıktı. Sıradan başladığı düşünülen halk ayaklanmasının aslında çok özel bir plan olduğu ortaya çıktı. Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve "Müslüman Mike" lakabını alan D'Andrea, 6 ay önce CIA'in İran masası şefi oldu. Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu. Michael D'Andrea'nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran'da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre ediyor. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran'daki olayları destekledikleri bilinen bir gerçek. CIA'in İran'daki operasyonlarının başına getirdiği D'Andrea ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde, Matthew Rosenberg ve Adam Goldman imzasıyla bir makale yayınlandı. Makalede; sertlik yanlısı ve agresif bir kişilik olan ve "Ayetullah Mike" ya da "Karanlık Prens" lakaplarıyla bilinen D'Andrea'nın İran ile ilgili bölüme atanmasının, Trump yönetiminin ve dolayısıyla ABD'nin İran konusunda daha da sertleşeceği yönünde önemli bir gösterge olduğu yorumuna yer verildi. Makalede, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ve kontra-terör departmanı şefliğine atanan ve ismi açıklanmayan bir başka yetkilinin de D'Andrea ile benzer özelliklere sahip olduğu, Trump'ın yönetimi devralmasından bu yana birçok pozisyonun sertlik yanlısı kişilerle doldurulduğu ve bunun da politikalardaki değişikliği en güzel şekilde sembolize ettiği savunuldu.





'AJANLAR ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Eylemlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dışında dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösteriler de öne çıktı. Sokaklarda gergin saatlerin yaşandığı İran'da protestolar sırasında ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı sloganlar atıldı. Protestocular Hamaney'in posterlerini parçaladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemciler, Hamaney'in resimlerini bulunduğu reklam panolarını da ateşe verdi. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti. Azadi meydanında toplanan binlerce kişi, hükümet binalarını ateşe verdi. Polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İranlı bir yetkili Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, 400 kişinin gözaltına alındığı olaylarda ise 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, 120 kişinin yaralandığını doğrularken hayatını kaybedenlerin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi.





CIA'in İran Masası Şefi MIchael D'Andrea



ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara tam destek verirken rejimi sert bir dille eleştirdi.