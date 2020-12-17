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    17 Aralık 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

    17 Aralık 2020 Perşembe; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Aralık 2020 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Aralık 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Balık burçlarına ilginç teklif! 17 Aralık 2020 burç yorumları

    Astrogündem; 6 Mayıs 2002'de Uranüs, Kova burcunda hareket ederken Elon Musk tarafından kurulan Space X şirketinin skandalları bir gecede ortaya çıkabilir. Akdeniz dünya gündemine oturmaya başlayacak.

    KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizle birlikte sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınıza hedef seçmeli, isteklerinize sıkı sarılmalısınız.


    BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz.
    Egolarınız zararlı olabilir.



    İKİZLER: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.
    Gün içinde, paylaşıma daha bir özen göstermelisiniz.



    YENGEÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacaksınız. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün içindesiniz.



    ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz.
    Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.


    BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da bekliyorsunuz. Olmazsa kendinizi çekiyorsunuz.
    Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.



    TERAZİ: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.


    AKREP: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.
    Çekingen davranabilirsiniz.



    YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı göstermelisiniz.



    OĞLAK: AY burcunuzda ilerlerken, size pozitif duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyorsunuz.



    KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmelisiniz. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.



    BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmamak için elinizden geleni yapmaya çalışacaksınız.
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    Haberler Burçlar 17 Aralık 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları