Astrogündem: 1 Ekim 1955'te Satürn - Akrep döngüsünde Özerkliğini ilan eden Sincan Uygur Bölgesi, özgürlüğünü ilan etme yoluna giriyor.
Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Aralık 2020 Çarşamba için ne diyor? Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Aralık 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz.
BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içindesiniz. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmanız gerekiyor. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyorsunuz.
İKİZLER: DUYGUSAL konularda kesinlikle hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten de yorulmuyorsunuz.
Bugün, partnerinizle birlikte ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.
YENGEÇ: ORTAMLARDA ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün.
ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracaklarına değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutma peşindesiniz.
BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda, kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkınsınız.
TERAZİ: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.
AKREP: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.
Bugün, çekingen davranabilirsiniz.
YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı gösterin.
OĞLAK: AY, pozitif duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Beraberliğinizde karşı tarafın, sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil.
KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmelisiniz. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.
BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için, topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.