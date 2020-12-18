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    18 Aralık 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

    17 Aralık 2020 Perşembe; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Aralık 2020 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Aralık 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Öfke kontrolüne dikkat! Günlük burç yorumları 18 Aralık 2020

    Astrogündem: 21 Aralık 1977'de dünyaya gelen Emmanuel Macron'un özel hayatı ile ilgili skandalları gündeme gelebilir.

    KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz olmanız çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor. Yakınlarınıza göre, bencilce davranıyorsunuz.


    BOĞA: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algılıyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara pratik çözümler getireceksiniz.



    İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık davranışlarınızı yanlış yorumlayabilir. Planlarınızı doğru uygulanmak için, içinize kapamış olabilirsiniz.
    Çevreniz hareketlenmenizi bekliyor.



    YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirmede zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.



    ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz. Yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek, sizi güçlendirecek.



    BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.



    TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdikçe sorunlar çıkacaktır.
    Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.



    AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken ketum davranmanız, çevrenizde bir giz oluşturuyor.
    Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.



    YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri ile yeniden motive olacaksınız.
    Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.



    OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız sizi zorlayacaktır.
    Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.



    KOVA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün daha cesaretli davranabilir, çevrenize güvenmelisiniz.


    BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esnetmelisiniz.
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    Haberler Burçlar 18 Aralık 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları