Günlük burç yorumları 14 Aralık 2020! Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

Astrogündem: Tutulma, tüm dünya için yeni bir dönemi temsil edebilir. En çok da sağlık üzerinde yapılan baskın konuşmalara daha fazla şahitlik ederken, aşı hakkında yayılan spekülasyonların ardı arkası kesilmeyebilir. Dünya arenası ''aşı'' ile çalkalanacak.