Günlük burç yorumları 14 Aralık 2020! Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

Astrogündem: Tutulma, tüm dünya için yeni bir dönemi temsil edebilir. En çok da sağlık üzerinde yapılan baskın konuşmalara daha fazla şahitlik ederken, aşı hakkında yayılan spekülasyonların ardı arkası kesilmeyebilir. Dünya arenası ''aşı'' ile çalkalanacak.
KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.
Güvensizliğinizden dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.
BOĞA: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Aktivitelere katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.
İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızı doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.
YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.
ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.
Yaratıcılığınızın desteklendiğini görmek, sizi daha da güçlendirecek.
BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
TERAZİ: GÜVEN duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.
AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
YAY: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.
Çevrenize güvenmelisiniz.
OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacaktır.
Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.
Esnemeye özen gösterin.
KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar ettiğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz.
Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.
Duygularınızı kendinize saklamalısınız.
BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.
Özgürlüğünüzü esnetebilirsiniz.