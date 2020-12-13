14 Aralık 2020 Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Gök olayı tutkunlarının yakından takip ettiği Güneş tutulmasının başlamasına saatler kala merak arttı. "14 Aralık 2020 Güneş tutulması saat kaçta?,"Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtı merak ediliyor.
2020 yılı takviminde bu yıl 1'i tam tutulma olmak üzere 2 Güneş, 4 parçalı Ay tutulması yaşanacağı bilgisi verilmişti. Yılın son tutulması 14 Aralık Pazartesi günü Güneş'te gerçekleşecek. Peki, 14 Aralık Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2020'nin son ve en önemli gök olayı 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
14 Aralık'ta yaşanacak Tam Güneş Tutulması, Türkiye'de görülemeyecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.
Güneş tutulması, Arjantin, Şili, Bolivya, Ekvator, Paraguay, Peru ve Uruguay ülkelerinde gözlemlenebilecek. Ayrıca Pasifik, Atlantik Okyanusu'nda ve Antarktika'da da görülebilecek. Ay, dünya ile güneş arasından geçecek; Şili ve Arjantin'in büyük bir kısmı iki dakikadan biraz daha fazla süreyle tamamen karanlığa gömülecek.
MERKÜR-MARS KOL KOLA
Yarın meydana gelecek olan yılın son tutulması, zihni yöneten gezegen Merkür ile rüzgarın gezegeni Mars'la trine yapacak. Bu iletişim hali; kaza, yangın ve acil durumları tetikleyebilir. Güneş 23 derecede tutulurken, Plüton da 23 derecede Oğlak burcunda saf tutacak. Karmaşa, zorunlu değişim, sivil huzursuzluk ve bunun yanı sıra havacılıkla ilgili her konuyu ve kafa karışıklığını gözler önüne serebilir. Güney Amerika'daki ülkelerin üzerinde yoğunluk ve etkisi yüksek olacak tutulma; sosyal ve ekonomik koşulları zorlaştıracağını işaret edebilir. Tutulma; dünya genelinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı afetlerin adını saydığımız ülkelerin üzerinde etkili olabileceğini işaret ediyor.
Seller ve tsunami
Çığlar
Depremler
Orman yangınları
Toprak kaymaları (Heyelanlar)
Kasırga Tutulmanın dünya genelinde ekonomik ve toplumsal etkilerini ise mecburi değişimlerin getirdiği gündemlerle görebileceğiz. Yay burcundaki güneş tutulması, bu olaylarla beraber çeşitli sosyo-kültürel değişimleri de konuşmamıza önayak olabilir. Gelişmeleri ise hep birlikte görüp değerlendireceğiz. Dünyada sağlık sektörü, siyasi sıkışmaları tetikleyebilir. 2020'nin başından itibaren dünyanın başını derde sokan Covid- 19'un toplumsal etkilerini; eşitsizlik ile ilgili hoşnutsuzluğun artması ve neoliberal ekonomik modellerin sorgulanması şeklinde görüyoruz. Bu gibi etkilerin siyasi bir eşiğe dönüşeceğini görmeye devam edebiliriz. Tüm dünyada sağlık sektörünün siyasetten ve siyasetçilerden beklentilerinin artmasına tanıklık edebiliriz.
Yarın gerçekleşecek olan son güneş tutulması öyle sıradan bir tutulma olmadığını yaşamın her alanında bizlere hissettirirken, gelecek 6 ay içerisinde meydana gelebilecek değişimleri erkenden konuşabiliriz.
ASTRO GÜNDEM
Merkür-Neptün karesi dış ticareti, limanları ve gümrük konularını işaret ederken, ülkemizin birçok limanı önümüzdeki aylarda dünya siyasetinin bir parçası olabilir. Eylül 1961'de Satürn-Oğlak döngüsünde kurulan birçok gıda şirketi yapısını ve marka kimliğini değiştirirken en çok konuşulacakların arasında Frito-Lay olabilir.
GÜNEŞ TUTULMASINDAN BİR GÜN ÖNCE BURÇLAR...
Koç: Hafta sonunu kendine ayırıyorsun. Uğraşların ile vakit geçirmek sana iyi geliyor. El sanatları ile ilgileniyorsan yeteneklerini geliştirmek istiyorsun.
Boğa: Kıyafetlerinde farklı renkleri tercih edebilirsin. Kendine özgün bir tarz yaratıyorsun. Mutfakta hünerlerini konuşturabilirsin.
İkizler: Ailenle sohbet etmek fikir zıtlıklarını ortadan kaldırabilir. Aile büyüklerinden aldığın tavsiyeler özel hayatında işine yarayabilir.
Yengeç: Gelecek planlarını eleştiren insanlara karşı kulaklarını kapatıyorsun. İnandığın yolda emin adımlarla ilerlemek senin ruhunda var.
Aslan: Beslenme alışkanlıklarını düzenliyorsun. Fazla yağlı besinlerden uzak durabilirsin. Hijyenine verdiğin önem bugünlerde artabilir.
Başak: Sorgulayan tarafını konuşturuyorsun. Arkadaşlarının sana yaptığı önerileri detaylıca öğrenmeden kabul etmiyorsun.
Terazi: Egzersizlerini hafifletiyorsun. Üstelik verdiğin kilolar da rahatlamanı sağlıyor. İnternet üzerinden aldığın kıyafetler yanlış gelmiş olabilir.
Akrep: Doğrucu tavrın ile yanlış anlaşılmaların önüne geçiyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan sorunlar yaşayabilirsin.
Yay: Problemlerin için daha verimli çözümler üretebiliyorsun. Fiziksel olarak kendini yorgun hissedebilirsin. Uykunu almak istiyorsun.
Oğlak: Hafta sonuna bütün işlerini yoluna koymuş bir şekilde giriyorsun. Hep hayal ettiğin teknolojik bir ürünü satın alabilirsin.
Kova: Evinin eksik gördüğün kısımlarında tekrar tasarlama yapabilirsin. Bu konuda fikrine güvendiğin bir aile üyesinden tavsiye alıyorsun.
Balık: Tutarsız davranan arkadaşlarına ayıracak vaktinin kalmadığını fark edebilirsin. İç sesini dinleyerek hareket edeceğin bir gündesin.