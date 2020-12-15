Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 15.12.2020 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 08:57
    ABONE OL

    ! Boğa burçları aşkta dikkat! Sağlık, para, şans...

    Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Aralık 2020 Salı 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Aralık 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Boğa burçları aşkta dikkat! 15 Aralık 2020

    Astrogündem: Venüs, ateş burcunda yeni aşkların haberciliğini yapıyor. Magazin dünyasında ''asla yan yana gelmem!'' diyenler barışıyor. Toplumumuzun tepkisine vakıf olacak birliktelikler gün yüzüne çıkabilir.

    KOÇ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
    Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. İstediğiniz konuma ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



    BOĞA: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.
    Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.



    İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artış yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
    Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
    Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.



    YENGEÇ: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.


    ASLAN:     YAŞAMA analizci bakış açısı ile bakarken, araştırma ve inceleme duygusu hakim olacak. Hızlı hareket etmek yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.



    BAŞAK: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz.



    TERAZİ: YAKIN dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Araştırma içindesiniz.



    AKREP: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de tepkinizi göstereceksiniz.
    Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrıyorsunuz.



    YAY: KİŞİSEL evinizdeki Venüs'ten yoğun enerji alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.



    OĞLAK: KAFANIZA koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak, size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici olacaksınız.



    KOVA: YARATICILIĞINIZI en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.
    Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi.
    Yarım kalan tedavilerinizi tamamlayın.



    BALIK: DEĞİŞİMİNİZ çevrenize ilginç gelecektir.
    Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 15 Aralık 2020! Boğa burçları aşkta dikkat! Sağlık, para, şans...