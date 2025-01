Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’la golsüz berabere kaldı! Şansını son maça bıraktı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında Lyon'la 0-0 berabere kaldı. Maçın 2. dakikasında En-Nesyri'nin sert şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. 11'de İrfan Can'ın şutunda top Lyon savunmasına çarparak oyun alanı içine döndü. 20'de İrfan Can'ın pasında Szymanski'nin şutunda top üstten auta çıktı. 35'te Fred'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 39'da Tolisso'nun sert şutunda İrfan topu oyun alanı içine çeldi.

İKİNCİ YARIDA DA GOL YOK

Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında En-Nesyri'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem pozisyonda En-Nesyri'nin topu eliyle aldığı gerekçesiyle golü vermedi. 61'de Lacazette altı pasta topla buluştu ama İrfan Can yerinde müdahaleyle tehlikeyi önledi. 65'te Benrahma'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.77'de Fred'in kullandığı serbest atışta top dışarı gitti. 83'te Dzeko'nun vuruşunda Perri topu kontrol etti. Maç 0-0 sona erdi.



AVRUPA'DA 281. MAÇ

Fenerbahçe Lyon ile oynadığı karşılaşmayla birlikte Avrupa'da 281. maçına çıktı. Daha önce 111 galibiyet, 111 yenilgi ve 58 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler dünkü maçla birlikte 59. beraberliklerini elde etti.



AMRABAT& SAMUEL CEZALI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Amrabat ve Osayi Samuel Lyon maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-Lacivertli 2 futbolcu Midtylland ile oynanacak maçta oynayamayacak.



F.BAHÇE BANA ELİNİ UZATTI

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat maçtan sonra, "F.Bahçe Göztepe'de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımız bana çok destek oluyor ve ben de onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan Can görecekler" diye konuştu.



MONTELLA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasını tribünde takip edenler arasındaydı. İtalyan hoca yardımcılarıyla birlikte maçı büyük bir dikkatle izlerken zaman zaman notlar tuttuğu görüldü.