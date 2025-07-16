Aile Saadetinde kuyudan çıkan gerçekler!

ATV'nin sevilen dizisi "Aile Saadeti", önceki gün yayınlanan beşinci bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Metin'in kuyuya düşmesiyle konakta büyük bir panik yaşandı. Aynı anda çırağın konağa girdiğini öğrenen mahalleli, çalınan altınların hesabını sormak için Emin'in kapısına dayandı. Altınları ya da çırağı teslim etmesi konusunda ısrarcı olan mahalleli, istediklerini alamayınca bu kez polisle birlikte yeniden konağa geldi. Evi arayan polis ise herhangi bir delil bulamadı.



GİZLİ PLANLAR

Emin ve Öykü, Harun'un Tekin'le bahçede konuştuğunu görünce Harun ve ailesinin paylarını gizlice satacağını düşündü. Aynı şekilde Harun ile Tülay da Emin'in Fikri'yle konuşmasını suçu üzerlerine yıkma çabası olarak yorumladı. Böylece iki aile arasında yanlış anlamalar başladı. Ancak kısa sürede bu durum aydınlığa kavuştu. Ev halkı yaşananları geride bırakmak için kuyuya hep birlikte kapak yaptı ve ilk kez gerçek bir aile olduklarını hissettiler.