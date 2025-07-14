14 Temmuz TV Yayın Akışı! ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var?

Gündüz kuşağında nostaljik diziler ve eğlenceli programlar izleyiciyi ekran başına çağırırken, akşam kuşağında yarışmalar, komedi filmleri, yerli diziler ve nostalji rüzgarı estiren yapımlar öne çıkıyor.
Gündüz kuşağında nostaljik diziler ve eğlenceli programlar izleyiciyi ekran başına çağırırken, akşam kuşağında yarışmalar, komedi filmleri, yerli diziler ve nostalji rüzgarı estiren yapımlar öne çıkıyor.
06:00 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
22:45 Türk Sineması: Ben ve Babam - Vatan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 Ana Haber
20:00 Aile Saadeti (Yeni Bölüm)
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Ana Haber
20:00 Turnike (Yeni Bölüm)
23:15 Kuralsız Sokaklar
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye (Yayın Tekrarı)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Berlin Kaplanı
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 En Büyük Şaban