14 Temmuz TV Yayın Akışı! ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var?

Gündüz kuşağında nostaljik diziler ve eğlenceli programlar izleyiciyi ekran başına çağırırken, akşam kuşağında yarışmalar, komedi filmleri, yerli diziler ve nostalji rüzgarı estiren yapımlar öne çıkıyor.

14:00 Sen Anlat Karadeniz

22:45 Türk Sineması: Ben ve Babam - Vatan

17:45 Kim Gitsin?

📡 Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Ana Haber

20:00 Turnike (Yeni Bölüm)

23:15 Kuralsız Sokaklar

📡 TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye (Yayın Tekrarı)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)