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14 Temmuz TV Yayın Akışı! ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var?

Televizyon tutkunları için 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü dopdolu bir içerik sunuyor. Ulusal kanallar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in yayın akışları netleşti.

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Giriş Tarihi :14 Temmuz 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :14 Temmuz 2025 , 20:32
14 Temmuz TV Yayın Akışı! ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var?

İÇİNDEKİLER

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Gündüz kuşağında nostaljik diziler ve eğlenceli programlar izleyiciyi ekran başına çağırırken, akşam kuşağında yarışmalar, komedi filmleri, yerli diziler ve nostalji rüzgarı estiren yapımlar öne çıkıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📡 TRT 1 Yayın Akışı

06:00 Balkan Ninnisi

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:10 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

22:45 Türk Sineması: Ben ve Babam - Vatan

📡 ATV Yayın Akışı"

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 Ana Haber

20:00 Aile Saadeti (Yeni Bölüm)

📡 Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Ana Haber

20:00 Turnike (Yeni Bölüm)

23:15 Kuralsız Sokaklar

📡 TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye (Yayın Tekrarı)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

📡 Star TV Yayın Akışı

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Şekerpare

22:00 Berlin Kaplanı

📡 Show TV Yayın Akışı

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 En Büyük Şaban

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