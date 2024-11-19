Dries Mertens orta saha oyuncuları arasında birçok istatistikte zirvede!

Yaptığı asistler ve attığı gollerle dikkat çeken Dries Mertens, Süper Lig'de görev alan orta sahalar arasında birçok alanda ilk basamakta yer alıyor. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız, 90 dakikalar baz alındığında şut asist istatistiğinde 2.57 ile 1. sırada kendisine yer buldu. Anahtar pas istatistiğinde ise 0.94 ile yine zirvede yer alıyor. Mertens, ceza sahasında topla buluşma verilerinde ise 4.56 ile yine zirvede... Dribling istatistiğinde ve beklenen asistler kategorisinde ise Mertens ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Mertens, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.