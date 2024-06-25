PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalya 90+8’de son 16’ya uçtu

İtalya, Hırvatistan ile Zaccagni’nin golüyle berabere kalıp turladı. Hırvatlar ise mucize bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
İtalya 90+8’de son 16’ya uçtu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024 B Grubu son haftasında son şampiyon İtalya, Hırvatistan'la karşılaştı. Son 16'ya kalması için 1 puan yetecek Çizme ekibi, 90+8'de kurtuldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında top ceza sahasında Frattesi'nin koluna çarptı. VAR'a giden hakem penaltıyı verdi. Topun başına gelen Modric beyaz noktadan kaleci Donnarumma'ya takıldı ancak 1 dakika içinde topu filelere yolladı: 1-0. Maç tam bitti derken 90+8'de Zaccagni, nefis bir plase vuruşu yaparak ülkesini son 16 turuna taşıdı. Turnuvanın renkli ekibi Hırvatlar'ın tur atlama şansı ise mucizelere kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar’da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Türk Telekom
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı: Hak eden formayı giysin, artık maceraya girilmesin!
AK Parti’de 7 ilin il başkanı değişti! İşte o iller...
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji raporu yayımladı: Ferahlama geliyor I Sıcaklıklar düşecek mi?
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin’den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: BRICS için görüşmeler sürüyor
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etti! Çocuk kabul etmiyorum mesajı tepki topladı! Kızının ikinci telefonunu bulmuştu...
AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...
Galatasaray’a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor
SON DAKİKA