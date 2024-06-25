İtalya 90+8’de son 16’ya uçtu

EURO 2024 B Grubu son haftasında son şampiyon İtalya, Hırvatistan'la karşılaştı. Son 16'ya kalması için 1 puan yetecek Çizme ekibi, 90+8'de kurtuldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında top ceza sahasında Frattesi'nin koluna çarptı. VAR'a giden hakem penaltıyı verdi. Topun başına gelen Modric beyaz noktadan kaleci Donnarumma'ya takıldı ancak 1 dakika içinde topu filelere yolladı: 1-0. Maç tam bitti derken 90+8'de Zaccagni, nefis bir plase vuruşu yaparak ülkesini son 16 turuna taşıdı. Turnuvanın renkli ekibi Hırvatlar'ın tur atlama şansı ise mucizelere kaldı.

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