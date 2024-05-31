PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yeniden Slaven Bilic

Teknik direktör arayan Beşiktaş’ta Slaven Bilic defteri yeniden açıldı. Hırvat hocanın da “Yarım kalan işimi tamamlamak isterim” deyip, Kara Kartal’a dönmek istediği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Yeniden Slaven Bilic

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonu 6. bitirmesine karşın, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜ İSTİYOR
Şu anda Arabistan ekiplerinden Al Fateh'te çalışan Slaven Bilic'in, Kartal'a dönmek istediğini söylediği ve taraflar arasında temasların kurulduğu öğrenildi. 55 yaşındaki Bilic'in Al Fateh ile kontratı 2025'te bitecek. Bilic, Arabistan ekibinde 37 maça çıktı. Hırvat hoca, 13 zafer, 9 beraberlik, 15 yenilgi aldı.

KARTAL'DA İZ BIRAKMIŞTI
Beşiktaş'ın başında 2 sezon görev alan Bilic, Siyah-Beyazlılar'la Avrupa Ligi'nde Liverpool'u eledikleri maçla hafızalara kazınmıştı. Deneyimli hoca, Beşiktaş ile 2013 ile 2015 yılları arasında 89 maça çıktı. Bilic 47 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik aldı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Giovanni van Bronckhorst gibi birçok hocanın adı geçiyor. Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, teknik direktörü netleştirdikten sonra yeni sezon için transferde gaza basmayı planlıyor.

KARTAL SONRASI 6 TAKIM
Slaven Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'da West Ham, Al Ittıhad, WBA, Beijing Guoan, Watford ve Al Fateh'te çalıştı.


FERNANDES: SANTOS BİR HATAYDI
Beşiktaş'ın teknik direktör istikrarsızlığıyla ilgili konuşan Portekizli eski yıldızı Manuel Fernandes, "Doku uyuşması çok önemli. Santos'un ayrılığı bence kaçınılmazdı" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu! 34 suçtan yargılanıyordu: Hapse mi girecek? Biden’ın seçimlere...
15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi
Türk Telekom
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu | Soykırımcı yine yan çizdi
Katil Netanyahu’dan alçak ifadeler! Fransa’dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız!
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
SON DAKİKA