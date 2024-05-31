Yeniden Slaven Bilic

Sezonu 6. bitirmesine karşın, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜ İSTİYOR

Şu anda Arabistan ekiplerinden Al Fateh'te çalışan Slaven Bilic'in, Kartal'a dönmek istediğini söylediği ve taraflar arasında temasların kurulduğu öğrenildi. 55 yaşındaki Bilic'in Al Fateh ile kontratı 2025'te bitecek. Bilic, Arabistan ekibinde 37 maça çıktı. Hırvat hoca, 13 zafer, 9 beraberlik, 15 yenilgi aldı.

KARTAL'DA İZ BIRAKMIŞTI

Beşiktaş'ın başında 2 sezon görev alan Bilic, Siyah-Beyazlılar'la Avrupa Ligi'nde Liverpool'u eledikleri maçla hafızalara kazınmıştı. Deneyimli hoca, Beşiktaş ile 2013 ile 2015 yılları arasında 89 maça çıktı. Bilic 47 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik aldı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Giovanni van Bronckhorst gibi birçok hocanın adı geçiyor. Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, teknik direktörü netleştirdikten sonra yeni sezon için transferde gaza basmayı planlıyor.

KARTAL SONRASI 6 TAKIM

Slaven Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'da West Ham, Al Ittıhad, WBA, Beijing Guoan, Watford ve Al Fateh'te çalıştı.



FERNANDES: SANTOS BİR HATAYDI

Beşiktaş'ın teknik direktör istikrarsızlığıyla ilgili konuşan Portekizli eski yıldızı Manuel Fernandes, "Doku uyuşması çok önemli. Santos'un ayrılığı bence kaçınılmazdı" diye konuştu.