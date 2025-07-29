Vergi Denetim Kurulu vergi kaçakçılarının ensesinde! İlk 6 ayda tüm zamanların rekoru! Tespit tamam sıra toplamada

Büyük ölçekli şirketlerin ortağı konumundaki 10 bin mükellefi hedefleyen yeni gözetim çalışmasına da devam ediliyor.

"Beyanname gözetim çalışması" ile ulaşılan 40 bin mükelleften 18 bini 32 milyar liralık matrah artışına gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

BEYAN DIŞI BIRAKILAN 225,5 MİLYAR LİRALIK MATRAH FARKI TESPİTİ

Böylece Başkanlık, değişen denetim vizyonuyla yılın ilk 6 ayında yürüttüğü inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucu mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DENETİM SONUCU

VDK bu tespitle daha yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek denetim sonucuna ulaştı.

Başkanlık, 2024 yılında gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucu, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağlamıştı.

"DENETİM SONUÇLARI KAYIT DIŞIYLA MÜCADELENİN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de VDK'nin, proaktif bir denetim politikası benimsediğini belirterek, "Kayıt dışılıkla her alanda ve her türlü yöntemle etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yoğun denetimlerimizle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu. Vergi müfettişlerimize de yürüttükleri bu detaylı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"VERGİDE ADALETİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Mehmet Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden "Kayıt dışılıkla mücadelede sonuç alıyoruz, vergide adaleti güçlendiriyoruz." mesajını yayımlayarak, konuya dikkati çekti.