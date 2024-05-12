Dzeko’nun yerine Batshuayi

Süper Lig'de bugün kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı kadrosu şekillendi. Tecrübeli teknik adamın forvet hattında Boşnak santrafor Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi ile maça başlayacağı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Batshuayi, bu sezon 25 maçta forma giydi. 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun ismi İngiliz ve Fransız takımlarıyla anılıyor. 2022 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi, Konferans Ligi'nde 8 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.



11 GOLE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 11 gol attı. 1 tane de asist yaptı.