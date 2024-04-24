Oyuncu Berkay Hardal, önceki Etiler'de görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı. Yakında baba olmaya hazırlanan Hardal, "Daha çok taze, bir şey hissedemedik, heyecanla bekliyoruz" dedi. Hardal, isim konusunda kararsız olduklarını, benzersiz bir isim düşündüklerini ifade etti. Ünlü oyuncu okuduğu senaryoların olduğunu, Hollywood'da da bir projede yer alma ihtimalinin var olduğunun müjdesini verdi. Hardal, yakın zamanda setlere döneceğini, ara verdiği süreçte dizi sektöründe gerçekleşen değişikliklere karşı zorluk yaşamayacağını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN