Bordo-Mavililer Başakşehir maçı hakemlerine tepki gösterdi: Adaletiniz batsın!

Trabzon'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Başakşehir ile oynanan kupa maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu yere yığılmıştı. Bordo-Mavililer bu pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederek orta ve VAR hakemine ağır eleştirilerde bulundu. O pozisyonda kolundan sakatlanan Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik kırığı tespit edildi.



4 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Fırtına dün resmi sitesinden 'VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü' paylaşımı yaparak penaltı pozisyonu verdi. Paylaşımı 'Adaletiniz batsın' etiketiyle yayınladı. Onuachu 4 hafta oynayamayacak.



TRABZONSPOR KANATLANDI

Fırtına'da, son haftalarda kanat oyuncularının gol katkısı dikkat çekti. 2-0 kazanılan Hatay maçında sol kanat oyuncuları Trezeguet ve Bardhi golleri atarken, 2-0 kazanılan Pendik maçında ise Enis Destan ile Trezeguet fileleri havalandırdı. 1-0'lık A. Demir maçında da golü atan isim Trezeguet oldu. G.Birliği maçında ise sol bek Eren Elmalı ile sol kanat Trezeguet gol attı. Başakşehir maçında Visca sahne aldı.



MEUNIER VARSA SORUN YOK!

Trabzonspor'un Belçikalı oyuncusu Thomas Meuiner'in takıma pozitif yöndeki katkısı devam ediyor. Tecrübeli oyuncunun, bugüne kadar oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Trabzonspor, söz konusu maçların ise sadece birinde kalesinde gol gördü. 5 maçta 3 asist yaptı.

YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ!

TFF tarafından 2024-2025, 2025- 2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yayın haklarının devri hakkında düzenlenecek ihalenin sonuçlanması bekleniyordu ancak ihale süreci iptal edildi.

TFF'den, "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir" açıklaması yapıldı. TFF, beIN Sports'tan yıllık 200 milyon Dolar, Saran Sport'tan ise 'Kademeli olarak değil direkt yıllık 150 milyon Euro talep ettiği ancak bu tekliflerin kabul edilmediği ifade edildi.



MUÇI'DEN DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK

Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında performansıyla alkış aldı. Arnavut basınındaki haberlerde, Muçi'nin adaptasyon sürecinin iyi gittiği ve Kartal'a uyum sağlamaya başladığı belirtildi. Teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan yıldız oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak. Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muci, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti. 22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.



DERBİ HALİL UMUT MELER'İN

3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tüpraş Stadı'ndaki dev mücadele saat 19.00'da başlayacak.



2-3 KALİTELİ OYUNCU ALACAĞIZ

Kartal'ın transfer planı ile ilgili Samet Aybaba'dan flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Türkiye'de sistem çok yanlış işliyor. 8-10 yabancı oyuncu alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Avrupa'da maçlar izlemeye gittim. Transfer sezonu bittikten sonra da çalışmalara hemen başladık. Hocamız ile bu konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.



SEMİH HERKESİ CITY'Lİ DE YAPAR

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy hakkında konuştu. Uçar, "Semih'i tutabildiğimiz kadar elimizde tutmak istiyoruz. Elbette her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz" dedi. Öte yandan Feyyaz Uçar, "Semih Kılıçsoy sizin gibi bir nesli Beşiktaşlı yapabilir mi, sizin gibi efsane olabilir mi?" sorusuna ise "Manchester City'li de yapabilir" yanıtını verdi.



VIEIRA'NIN YERİNE ÜZÜLMEZ

Pendikspor Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, bu görev için İbrahim Üzülmez ile anlaştı. 27 haftada 26 puan toplayan Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor



Paşa'nın konuğu Sivas

SÜPER Lig'de 28. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile Sivasspor karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'nın 39, Sivas'ın ise 37 puanı bulunuyor.



FENER'İN RAKİBİ BASKONIA

THY EuroLeague 27. hafta maçında bugün Fenerbahçe Beko evinde Baskonia ile karşılaşacak. Ülker Salonu'ndaki maç 20.45'te başlayacak. Kanarya'da Dyshawn Pierre ile Metecan Birsen bu maçta oynayamayacak.

ŞAMPİYON OLURSA ALİ KOÇ KALIR

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un kendisine yaptığı ziyareti ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Kiğılı, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda Başkan Ali Koç'un görevine devam edeceğini söyledi. Bir süre önce Başkan Ali Koç, "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Sezon sonunda görevi bırakacağım" demişti. Abdullah Kiğılı, ise "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç başkanlıktan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran tek aday olursa o zaman Aziz başkan da aday olur" dedi. Kiğılı'nın eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığı yeniden düşünebileceğini ifade etmesi de dikkat çekti.



AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ

TFF, endüstriyel ve ticari lastik şirketi Prometeon ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükeşki EURO 2032'de Avrupa şampiyon olmak istediklerini söyledi. Büyükekşi, "Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2032'de İtalya ile ev sahipliği yapacağız, Prometeon bir İtalyan firması, hocamız Montella da İtalyan. Prometeon ile yol arkadaşlığı yaparak emin adımlarla önce EURO 2024'te final turlarını görmeyi, sonra da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağımız turnuvada Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz" dedi.



MONTELLA: ARDA İYİ DURUMDA OLMALI

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Arda Güler'le ilgili bir soruyu cevapladı. İtalyan teknik adam, "Çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık bundan sonra daha fazla oynayabilsin. Çok yetenekli bir oyuncu. Onu dikkatle takip ediyoruz. Fiziksel olarak da durumunu takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" dedi.



AS: ARDA GÜLER ÇOK ÜZÜLÜYOR!

İspanyol gazetesi AS Arda Güler ilgili bir yorumda bulundu. Yorumda, "Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri alamaması nedeniyle sorun yaşıyor. Bu sezon Eflatun-Beyazlılar'da toplamda 92 dakika süre alabilen genç oyuncu, bu durumdan oldukça mutsuz durumda. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon altyapıdan yetişen ve 127 dakika sahada kalan Nico Paz'dan az süre buldu" ifadeleri kullanıldı.



SAINT GILLOISE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİLER

Bir Avrupa futbol sitesinde F.Bahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki şansı değerlendirildi. F.Bahçe'ye yüzde 46, Saint Gilloise'ye ise yüzde 54 şans verildi.



FRED MÜJDESİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın 19.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı, Hatay deplasmanında kadroda olacak.