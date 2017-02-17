"Ahlaksızlığın asıl sorumlusu Sözcü kapatılsın"

Pensilvanya'daki firari terör örgütü lideri Fetullah Gülen'den gelen talimatlarla manşet atan Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü gazetesi halkın arasında kin ve nefret yaymaya devam ediyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan yayınlar yapan ve ahlaki değerleri hiçe sayan Sözcü son olarak HZ. Musa peygambere açık açık küfür etti. Ücretsiz dağıttığı Gırgır Dergisi üzerinden küfreden Sözcü, tepkiler çığ gibi büyüyünce alçaklığını örtmek için dergiyi kapattıklarını açıkladı...

AHLAKSIZLIĞIN ASIL SORUMLUSU SÖZCÜ

Toplumun her kesiminden gelen tepkiler sonrası iyice köşeye sıkışan Sözcü, ahlaksızlığını örtmek için ücretsiz dağıttığı Gırgır Dergisi'ni 'tanımamazlıktan' geldi. Hatta gazetenin haber sitesi sanki kendileriyle hiç alakası yokmuş gibi bir haber de yayınladı. Fakat sosyal medya kullanıcıları ahlaksızlığın asıl sorumlusunun Sözcü gazetesi olduğunu vurgulayıp savcıları göreve çağırdı. "Ahlaksızlığın asıl sorumlusu olan ve halkın arasına kin ve nefret yayan Sözcü gazetesi kapatılmalı" çağrısı yapıldı

BU PAÇAVRA TOPLATILMALI

Gazeteci Yazar Cem Küçük, karikatürü ahlaksız olarak niteleyip, çizenin de nefret suçu işlediğini belirterek, "Bu paçavra toplatılmalı, bunu çizen derhal tutuklanmalıdır" dedi.

SEN İNSAN OLAMAZSIN

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur da karikatürün, "Bir peygambere galiz küfürler içeren, aşağılık ve nefret kusan bir yayın" olduğunu söyledi. İnsanların ateist olmalarının öneminin bulunmadığını ancak inananlara hakaret etmelerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Uğur, alçak karikatürü çizene seslenerek, "Sen insan olamazsın. Bunu yayınlayanlar da insan olamaz" dedi. Uğur, bunun Türkiye'de mizah dergiciliğinin bittiğinin göstergesi olduğunu söyledi.



