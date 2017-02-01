Sözcü'den yaşam tarzına alçak saldırı

Sözcü Gazetesi bugünkü haberinde, açık açık İslam'a ve onun değerlerine hakaret etti. Erzurum'un merkez Yakutiye Belediyesi'nin spor salonuna egzersiz yapmaya gelen kadınlar, Belediye Başkanı Ali Korkut'un ziyarete gelmesi hasebiyle çarşaflarını giyip sporlarına devam etti.Provokatör gazete, İslami yaşam tarzını ve dinin değerleriyle ti'ye almak için, çarşaflarını giyip spora devam eden kadınlara "basın mesuplarına çarşaflarıyla poz verdiler" diyerek alay etti.



Doğan Haber Ajansı'ndan servis edilen haber şöyle:

"Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vermek üzere sosyal tesislerde salon sporu yapan kadınları ziyaret etti. Başkanın gazetecilerle birlikte geldiğini duyan kadınlar, eşofmanlarının üzerine çarşaf ve pardösülerini giyerek bekledi."

Sözcü gazetesi de bu kirli algı operasyonuna ekleme yaparak 'Amanın gazeteciler gelmiş' diyerek yine bu ülkenin insanlarına saldırmayı ve hakaret etmeyi devam ettirdi.

Dinin bir gereği olan örtünmeyi 'ti'ye alan din düşmanı bu gazetenin ve ajansın sadece bu ülkenin insanlarına nefret beslemekten öte yaptıkları hiçbir şey yok.



