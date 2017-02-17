Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcü Grubu'na bağlı Gırgır Dergisi'nde yayınlanan Hz. Musa'ya hakaret içerikli karikatür ile ilgili harekete geçti.

YÖNETİCİLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Gırgır Mizah Dergisi yöneticileri hakkında Hz. Musa'ya hakaret niteliğindeki karikatür ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Hz. Musa'ya ve başta Musevilik ve İslam olmak üzere tüm semavi dinlerce kutsal olan değerlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi amacıyla şüpheliler hakkında 'Halkın bir kesimi benimsediği dini değerleri aşağılamak' suçuna aykırılıktan dolayı soruşturma açılmıştır" denildi.

NE DEMİŞTİ?

Gırgır Dergisi'nin son sayısının 10. Sayfasında "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" ifadelerinin yer aldığı çirkin bir karikatür yer almıştı. Sözcü Grubu ise bu sabah yaptığı açıklamada dergiyi kapattığını duyurdu. Yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir" denildi.



