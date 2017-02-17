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Küstah ’a jet soruşturma!

Hz. Musa’ya hakaret niteliğindeki karikatürü ardından flaş bir kararla kapatılan  Grubu’nun mizah dergisi ’ın yöneticileri hakkında ‘Halkın bir kesimi benimsediği dini değerleri aşağılamak’ suçu kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sözcünün küstah dergisine soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Grubu'na bağlı Dergisi'nde yayınlanan Hz. Musa'ya hakaret içerikli karikatür ile ilgili harekete geçti.

YÖNETİCİLER HAKKINDA SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Gırgır Mizah Dergisi yöneticileri hakkında Hz. Musa'ya hakaret niteliğindeki karikatür ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Hz. Musa'ya ve başta Musevilik ve İslam olmak üzere tüm semavi dinlerce kutsal olan değerlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi amacıyla şüpheliler hakkında 'Halkın bir kesimi benimsediği dini değerleri aşağılamak' suçuna aykırılıktan dolayı soruşturma açılmıştır" denildi.

NE DEMİŞTİ?
Gırgır Dergisi'nin son sayısının 10. Sayfasında "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" ifadelerinin yer aldığı çirkin bir karikatür yer almıştı. Sözcü Grubu ise bu sabah yaptığı açıklamada dergiyi kapattığını duyurdu. Yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir" denildi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 14:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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DOĞAN DOĞAN

HZ MUSAYA HAKARET CEHENNEMİN ZAFİRANINA TÜÇÇAR OLMAKTIR İSTER TÜRK İSTER MÜSLÜMAN İSTER YAHUDİ İSTER İSRAİLLİ KİM HZ MUSAYA KÖTÜ LAF EDERSE ALLAHIN .Tİ ÜZERİNE OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2017 15:11
ihsan ihsan

milletin inancına hakaret var kapatın o dergi paçavrasını

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 17.02.2017 14:54
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