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Dergisi kapatıldı

Hz. Musa'ya yönelik küfür dolu karikatürüyle tepki çeken Sözcü gazetesine ait dergisi yayıncı şirket tarafından kapatıldı. Reklam gelirlerinin kesilmesinden korkan Sözcü derginin kapatılmasına ilişkin haberi sanki dergiyle alakası yokmuş, bu ahlaksızlığa ortak olmamış gibi servis etti.

Gırgır Dergisi kapatıldı

17/25 Aralık kumpasından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözcülüğünü yapan Sözcü Gazetesi'nin sözde mizah eki , dün Hz. Musa'ya hakaret eden iğrenç bir karikatür yayınlamıştı. Sözcü'nün mukaddesata yönelik alçak saldırısı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı. Kamuoyundan gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Sözcü, mizah ekini kapatma kararı aldı.

Gelen tepkiler üzerine Sözcü Gazetesi ve Gırgır Dergisi'nden bir açıklama yapıldı.

TEPKİLER NEDENİYLE DERGİ KAPATILDI ÇALIŞANLAR KOVULDU!
Derginin yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldığı belirtildi ve yapılan yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir." İfadelerine yer verildi.

SÖZCÜ DERGİYLE İLGİLERİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR
Bu ahlaksızlığın ortağı olan Sözcü gazetesi aradan sıyrılmak için, Gırgır'la tek bir temasının bulunmadığını gösterircesine haberi diğer haber sitelerinin verdiği şekilde, sanki kendileriyle hiç alaksı yokmuş gibi verdi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 13:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Fasizme Hayir Fasizme Hayir

Bilimsellikten yoksun dini inanclarin, dogrulugu ispatlanmis gercek Yaratanin verilerini inkar edecek cehalet seviyesine gelmis ise, bu, zaman acisindan ne kadar kötü bir duruma getirildigimizin bir kanitidir..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2017 14:59
tevhid li tevhid li

ulan 80 li yıllarda gırgır okurduk ,bayağıda severdik ,sonraları şirazesinden çıktı ,sapıttı gitti ,iyice iğrenç sapıkça karikatürler çizmeye başladı,, güya espiri yapıyorlar manyaklar,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 17.02.2017 14:35
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