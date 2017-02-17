Gırgır Dergisi kapatıldı

17/25 Aralık kumpasından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözcülüğünü yapan Sözcü Gazetesi'nin sözde mizah eki Gırgır, dün Hz. Musa'ya hakaret eden iğrenç bir karikatür yayınlamıştı. Sözcü'nün mukaddesata yönelik alçak saldırısı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı. Kamuoyundan gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Sözcü, mizah ekini kapatma kararı aldı.



Gelen tepkiler üzerine Sözcü Gazetesi ve Gırgır Dergisi'nden bir açıklama yapıldı.

TEPKİLER NEDENİYLE DERGİ KAPATILDI ÇALIŞANLAR KOVULDU!

Derginin yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldığı belirtildi ve yapılan yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir." İfadelerine yer verildi.



SÖZCÜ DERGİYLE İLGİLERİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR

Bu ahlaksızlığın ortağı olan Sözcü gazetesi aradan sıyrılmak için, Gırgır'la tek bir temasının bulunmadığını gösterircesine haberi diğer haber sitelerinin verdiği şekilde, sanki kendileriyle hiç alaksı yokmuş gibi verdi.



