Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın yaptığı 'ByLock röportajı'na bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP: BYLOCK'ÇUNUN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, kendisini ByLock'un patent sahibi olarak tanıtan kişinin CHP'yi aradığını ve İsmail Saymaz'a verdiği röportajdan daha farklı şeyler söylediğini, kendisine inanmadıklarını ve röportajdaki ifadelerin çelişkili olduğunu söyledi ve ekledi:

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: BENCE O KİŞİ FETÖ'CÜ

"Bizi arayan bu kişi ABD vatandaşı olduğunu söyledi, Türkçe konuştu. Ben kendisiyle konuşmadım, mail atmasını söyledim. O da mail attı ve sistemi nasıl aldığını anlattı. Türkiye'yi 3. dünya ülkesi olarak tanımladı, "Biz istihbarattan korkmayız" dedi. David Keynes'in röportajdaki ifadeleri çelişkili. Bence FETÖ ile ilişkisi var. İnternette geçmişi ile ilgili bir hikayesi bile yok. Bizi yanıltma ihtimaline karşı CHP olarak temkinli olduk. Bize verdikleri bilgiyi devlet araştırmalı."



"ÇELİŞKİLER VAR"

Bize verdiği mesajlar ile röportaj arasında çelişkiler var. Bize gönderdiklerinde sadece amatör yazılımcı olduğunu iddia ediyordu. Ama röportajdan anladığımız kadarıyla geçmişten beri ilişkisi varmış FETÖ'cülerle. Kod adları kullanıyor, neden isim vermiyorsun.

David Keynes ismi bize ilginç gelmişti, kutsal bir iktisatçı ismidir Keynes zaten…

Bizi yanıltma ihtimaline karşı dikkatli olduk. Mutlaka bu işin içinde bu, bu işin bir yerinde ama ne kadar, ne yapıyor… Adı Keynes mi, sonradan mı değiştirdi onu bilemiyorum.

Bize gönderdiklerini de dün Başbakanlığa gönderdik.







