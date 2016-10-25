CHP bile Hürriyet'i ortada bıraktı

25 Ekim 2016, Salı
ByLock’un sahibi olduğu iddia edilen biri çıktı, FETÖ’nün ByLock üzerinden örgütlenme yapmadığını iddia etti, CHP yalanladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, kendisini ByLock’un patent sahibi olarak tanıtan kişinin CHP’yi aradığını ve İsmail Saymaz’a verdiği röportajdan daha farklı şeyler söylediğini, kendisine inanmadıklarını ve röportajdaki ifadelerin çelişkili olduğunu söyledi
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